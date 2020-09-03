Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Авиакомпания "Аэрофлот" с 11 сентября возобновит полеты в Дубай, сообщила журналистам пресс-секретарь авиаперевозчика Юлия Спивакова.

По ее словам, полеты будут выполняться дважды в неделю – по пятницам и субботам. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте авиакомпании.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении полетов в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы.

В Египет будет отправляться по три рейса в неделю. В ОАЭ и на Мальдивы самолеты из России будут летать два раза в неделю. Также увеличится частота полетов со Швейцарией до четырех рейсов в неделю. В настоящий момент авиасообщение с этой страной ограничено одним рейсом в неделю.

Накануне стало известно, что Греция планирует открыть границу с Россией 7 сентября. Въезжать в страну смогут до 500 граждан РФ в неделю. Для пребывания на территории Греции россиянам необходимо иметь справку об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до прибытия.

Польша также убрала Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за ситуации с коронавирусом. 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. С 15 августа РФ возобновила авиасообщение со Швейцарией. Также россияне могут выезжать в Киргизию и Черногорию.