"Сеть": полицейские с Камчатки стали героями мемов

На Камчатке сотрудники полиции приехали на пляж проверить ситуацию с загрязнением океана. Снимки со стоящими на берегу стражами порядка стали материалом для создания трагикомичных мемов.

Пользователи увидели в этих фотографиях готовое промо к новым сезонам сериалов "Настоящий детектив" и "Бродчерч" и даже скрины из игры Хидэо Кодзимы. Самые интересные кадры – в программе "Сеть".