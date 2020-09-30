"Сеть": бразильский музыкант смог сыграть на пианино спустя 20 лет после травм

Бразильский пианист и дирижер Жоау Карлос Мартинс смог вернуться к игре на пианино спустя 20 лет борьбы с дегенеративным заболеванием.

Помогли ему в этом бионические перчатки. Самые интересные кадры – в программе "Сеть".