Выставку "Я, Энди Уорхол" в Новой Третьяковке посетили 6,6 тысячи человек

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Выставку "Я, Энди Уорхол" в здании Новой Третьяковки со дня открытия посетили 6,6 тысячи человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организаторов выставки.

"25 сентября в выставочном зале Союза художников России в здании Новой Третьяковки на улице Крымский Вал открылась полномасштабная выставка "Я, Энди Уорхол", посвященная творчеству легендарного американского художника. За первые три дня выставку посетили 6 600 человек, согласно допустимому лимиту, рассчитанному в соответствии с требованиями Роспотребнадзора", – рассказали в пресс-службе.

На экспозиции собраны более 200 работ художника поп-арта, в числе которых "Мэрилин", "Банки с супом Кэмпбелл", "Мао", Вымирающие виды" и другие. В частности, представлены различные иллюстрации, обложки журналов и пластинок, рисунки, кинофильмы "Пробы" и "Эмпайр".

В галерее также воссоздана "Серебряная Фабрика" – арт-студия Уорхола в Нью-Йорке. Посетители смогут познакомиться с одной из самых популярных инсталляций художника, ставшей символом поп-арта, – "Серебряными облаками".

Организаторы выставки с помощью экспозиции хотят показать масштаб личности и многогранности таланта Уорхола, а также раскрыть его влияние на культуру второй половины XX века. Посмотреть на его работы можно до 10 января 2021 года.

