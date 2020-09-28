Выставку "Я, Энди Уорхол" в Новой Третьяковке посетили 6,6 тысячи человек

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Выставку "Я, Энди Уорхол" в здании Новой Третьяковки со дня открытия посетили 6,6 тысячи человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организаторов выставки.
"25 сентября в выставочном зале Союза художников России в здании Новой Третьяковки на улице Крымский Вал открылась полномасштабная выставка "Я, Энди Уорхол", посвященная творчеству легендарного американского художника. За первые три дня выставку посетили 6 600 человек, согласно допустимому лимиту, рассчитанному в соответствии с требованиями Роспотребнадзора", – рассказали в пресс-службе.
На экспозиции собраны более 200 работ художника поп-арта, в числе которых "Мэрилин", "Банки с супом Кэмпбелл", "Мао", Вымирающие виды" и другие. В частности, представлены различные иллюстрации, обложки журналов и пластинок, рисунки, кинофильмы "Пробы" и "Эмпайр".
В галерее также воссоздана "Серебряная Фабрика" – арт-студия Уорхола в Нью-Йорке. Посетители смогут познакомиться с одной из самых популярных инсталляций художника, ставшей символом поп-арта, – "Серебряными облаками".
Организаторы выставки с помощью экспозиции хотят показать масштаб личности и многогранности таланта Уорхола, а также раскрыть его влияние на культуру второй половины XX века. Посмотреть на его работы можно до 10 января 2021 года.
Масштабная выставка Энди Уорхола открылась в столице
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