В Центре Гиляровского пройдет выставка, посвященная 85-летию Московского метрополитена

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Выставка, посвященная 85-летию Московского метрополитена, откроется в Центре Гиляровского 2 октября, сообщает пресс-служба Музея Москвы.
На выставке "Обратная сторона метро" художники арт-группы "Сезон" представят работы, на которых изображены закрытые депо, подстанции и ремонтные мастерские.
Скрытую жизнь метрополитена художники вместе с кураторами выставки исследовали несколько месяцев.
Дизайнер Музея Москвы Анна Скржинская покажет фотографии, на которых картины переданы в руки настоящим работникам метро.
Гости Центра Гиляровского также увидят подлинные предметы из Музея метро – светофоры, фрагменты рельсов, трафареты, диспетчерский пульт и графики движения поездов.
На проекте выставят видеоработы архитектора Ильи Вознесенского и фотографа Алексея Народицкого, где запечатлены скрытые элементы метрополитена.
Выставка продлится до 8 ноября.
Осенью в столичных парках организуют 17 бесплатных тематических фотовыставок. Некоторые из них открыты уже сейчас. В частности, на Борисовских прудах разместили снимки Всероссийского фестиваля "Путешествуйте дома".
1 ноября в Воронцовском парке откроется выставка, посвященная усадьбам Москвы и Подмосковья. На ней будут представлены картины современного художника Владимира Лаповка.
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