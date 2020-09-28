В Центре Гиляровского пройдет выставка, посвященная 85-летию Московского метрополитена

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выставка, посвященная 85-летию Московского метрополитена, откроется в Центре Гиляровского 2 октября, сообщает пресс-служба Музея Москвы.

На выставке "Обратная сторона метро" художники арт-группы "Сезон" представят работы, на которых изображены закрытые депо, подстанции и ремонтные мастерские.

Скрытую жизнь метрополитена художники вместе с кураторами выставки исследовали несколько месяцев.

Дизайнер Музея Москвы Анна Скржинская покажет фотографии, на которых картины переданы в руки настоящим работникам метро.

Гости Центра Гиляровского также увидят подлинные предметы из Музея метро – светофоры, фрагменты рельсов, трафареты, диспетчерский пульт и графики движения поездов.

На проекте выставят видеоработы архитектора Ильи Вознесенского и фотографа Алексея Народицкого, где запечатлены скрытые элементы метрополитена.

Выставка продлится до 8 ноября.

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