Названо условие для формирования пожизненного иммунитета к COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов допустил формирование у человека пожизненного иммунитета к коронавиурсу. Об этом он заявил на телеканале "Россия 1".

В то же время Максютов уточнил, что это возможно только при определенных особенностях иммунной системы человека и если он перенес тяжелую форму COVID-19.

Ранее он рассказал, что "Вектор" планирует выпустить в гражданский оборот два варианта вакцины от COVID-19.

Российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона" создана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". В Роспотребнадзоре рассказали, что пострегистрационные испытания вакцины начнутся ориентировочно в конце октября.

