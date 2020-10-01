"Сеть": жители Владивостока высмеяли новые лавочки и урны в центре города

Уличный флешмоб из центра Приморья превратился в большой сетевой мем про Россию. Во Владивостоке решили украсить центральную городскую площадь.

Однако апгрейд вызвал у жителей лишь недоумение. Гранитные лавочки и урны за 11 миллионов рублей напомнили антураж кладбища.

Видеоблогеры и прочие неравнодушные, услышав про новое городское оформление, отправились снимать трэш-обзоры на "траурные" лавочки. Самые интересные кадры – в программе "Сеть".