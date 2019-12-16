"Сеть": буряты запустили челлендж собственного сочинения

Буряты запустили в Сеть челлендж собственного сочинения. Задача – разбить как можно больше дров за определенный отрезок времени.

Видео появилось в бурятских Instagram-пабликах и моментально разлетелось по Сети. Его посмотрели уже 40 тысяч раз, а в комментариях пользователи называют происходящее "рубиловом", "жесткой зарубой" и бурятской версией "Тора". "Ребята, это огонь. Завтра объявляю соревнования у себя во дворе, количество участников не ограничено, явка со своим топором", – пишут юзеры один за другим. Самые интересные и забавные кадры – в программе "Сеть".