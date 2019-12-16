Синоптики предупредили о снежном январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Январь в столице обещает быть теплым, но снежным, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, температура в течение месяца превысит норму на 1 градус. Таким образом, оправдываются долгосрочные прогнозы о мягкой зиме.

"Для Москвы среднесуточная температура – это 9,3 градуса мороза. Нормальные ночные температуры составляют минус 10–15 градусов, а дневные – минус 5–10 градусов. Норма осадков – 42 миллиметра, а средняя высота снега – около 40 сантиметров", – цитирует синоптика "Российская газета".

Паршина добавила, что прогнозируется много осадков, то есть возможны снегопады. Она подчеркнула, что прогнозы пока неточные, уточненный прогноз на январь выйдет в последних числах декабря.

Ранее сообщалось, что похолодание придет в Москву в конце недели. Уже в пятницу, 20 декабря, температура понизится примерно на 5 градусов.

В понедельник, 16 декабря, днем в столице ожидается 1–3 градуса тепла, во вторник и среду – 2–4 градуса, в четверг – 3–8 градуса тепла, а в пятницу и субботу – от минус 2 градусов до плюс 3 градусов и от минус 3 градусов до плюс 2 соответственно.

Устойчивого снежного покрова не стоит ждать до начала третьей декады декабря. И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что снег выпадает, когда температура низкая, а в столице до четверга температура высокая. Синоптик подчеркнул, что осадки будут выпадать, но в виде дождя и мокрого снега. Мокрый снег может выпасть в понедельник, но уже во вторник утром он растает.

Погода в Москве на этой неделе может побить 133-летний рекорд тепла. Не исключено обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха.

Средняя температура воздуха прошедшей части декабря составляет +0,6 градуса, что более чем на 5 градусов превышает климатическую норму.

