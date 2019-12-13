Фестиваль "Путешествие в Рождество" начинается в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фестиваль "Путешествие в Рождество" открывается в пятницу, 13 декабря, в Москве. Известно, что праздничные мероприятий пройдут на 81-й площадке, которые будут расположены в центре, жилых районах и парках города. Об этом информирует Агентство "Москва".

Тема фестиваля в этом году называется "Москва – столица Рождества и Нового года!". Отмечается, что "Путешествие в Рождество" продлится почти месяц – до 12 января 2020 года.

В нынешнем сезоне будут открыты две новые площадки в жилых районах – на бульваре в 16-ом микрорайоне Зеленограда и в сквере у Гольяновского пруда. Всего гостей фестиваля ждет порядка 1,5 тысячи концертов и 8,5 тысячи мастер-классов, спортивных игр и ледовых шоу. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут более 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов.

Уточняется, что площадка на Манежной площади расскажет о главных европейских рождественских ярмарках. Гостей здесь ждут встречи с Дедом Морозом, Снеговиком-Почтовиком и другими сказочными персонажами. Тут же установят самую высокую на фестивале новогоднюю елку. На ее украшение ушло 3 километра елочных гирлянд и 3,5 тысячи игрушек.

На площади Революции начнет работать "Ледовый театр". В перерывах между шоу он будет функционировать в качестве катка. Здесь же можно будет увидеть "Дворянскую" елку, оформленную в стиле конце XIX – начале XX веков.

На улице Кузнецкий Мост появились дизайнерские елки, их украсили победители фестивального конкурса "Елка детства". Множество концертов российских и зарубежных звезд пройдет в "Зарядье".

В этом году в торговой фестивальной программе примут участие производители из 55 регионов России и 22 стран. Кроме того, на "Путешествии в Рождество" откроется 450 шале.