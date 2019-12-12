Ледовые балеты пройдут на фестивале "Путешествие в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи смогут увидеть ледовые балеты на двух окружных площадках, которые впервые откроются в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

В рамках фестиваля пройдет 150 таких представлений. Показы пройдут на двух площадках: в сквере у Гольяновского пруда и на улице Святоозерной. Стоимость входного билета для взрослых составит 100 рублей, дети до семи лет смогут пройти бесплатно.

В "Ледовом театре" в Новопушкинском сквере, на катках фестиваля "Путешествие в Рождество" в сквере у Гольяновского пруда и на улице Святоозерной пройдут показы балетов на льду в постановке Петра Чернышева. В программу вошли спектакли "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Чиполлино", "Белоснежка", "Золушка", "Царевна-Лягушка".

В спектаклях примут участие Татьяна Навка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, многократный чемпион России Максим Ковтун, призеры чемпионатов мира и Европы в танцах на льду Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. В свободное от показов время "Ледовые театры" будут работать как катки.

Ранее сообщалось, что лауреаты и финалисты престижных литературных премий проведут презентацию сборника рассказов "Реальный магизм" в день открытия фестиваля "Путешествие в Рождество". В программе вечера запланированы авторские чтения, автограф-сессия, викторина и розыгрыш подарков.

