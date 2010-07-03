Встреча с известными писателями состоится на фестивале "Путешествие в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лауреаты и финалисты престижных литературных премий проведут презентацию сборника рассказов "Реальный магизм" в день открытия фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Встреча с писателями состоится 13 декабря в павильоне на Манежной площади. В программе вечера запланированы авторские чтения, автограф-сессия, викторина и розыгрыш подарков.

В сборник "Реальный магизм" вошли неизданные произведения Александры Николаенко, Евгении Некрасовой, Вадима Месяца, Натальи Стеркиной и других современных авторов.

"Эта книга – многоуровневый метатекст, который называют мейнстримом современной российской прозы. Сюжеты рассказов сборника динамичны, действующие в них герои взаимодействуют с вторгшимся в их жизнь сверхъестественным", – отметили организаторы.

Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" в нынешнем году развернется на 40 площадках по всей столице. Главные из них планируют открыть на Манежной и Красной площади.

По традиции посетители смогут попробовать угощения и купить необычные сувениры со всей страны. Центральные площадки фестиваля в этом году превратятся в европейские города, где проходят самые известные в мире рождественские ярмарки.

На фестивале "Путешествие в Рождество" будут работать два ледовых театра. На катке в Новопушкинском сквере покажут шоу в постановке Петра Чернышева, а в ледовом театре на площади Революции покажут спектакль Евгения Плющенко.

