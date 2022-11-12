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Экономика

"Москва сегодня": в России упал спрос на жилищные кредиты

"Москва сегодня": в России упал спрос на жилищные кредиты

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Ипотечные ставки могут снизиться, но при условии сохранения уровня инфляции – об этом заявил Герман Греф. Сейчас спрос на жилищные кредиты упал, говорят эксперты.

Тем не менее строительство – важный аспект ВВП, оно стимулирует грузоперевозки, производство стройматериалов. В сфере недвижимости заняты до 30% населения, сохраняя тем самым социальную стабильность.

Насколько остро строит квартирный вопрос в Москве? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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