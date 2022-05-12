"AliExpress Россия" сокращает сотрудников "неактуальных" отделов – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Сокращения в отделах, отвечавших за собственные закупки, начались в российско-китайском маркетплейсе "AliExpress Россия", сообщает газета "Ведомости".
Сокращения начались месяц назад, в настоящее время уволены порядка 40% сотрудников. Решение компании связано с наложенными на Россию западными санкциями.
В самой организации информацию комментировать отказались, однако о переменах рассказали лишившиеся работы сотрудники.
Оптимизация проектов, в рамках которой сокращались работники, произошла и в Ozon.
По словам коммерческого директора hh.ru Андрея Пантелеева, число вакансий в сфере e-commerce уменьшилось на 19% в марте – апреле.
Ранее в Ozon сообщили, что в компании существуют отдельные случаи оптимизации проектов. Так, компания заявляла о закрытии "Ozon услуг" и реферальной программы, при этом часть команды может перейти в другие подразделения, часть – покинуть компанию.
При этом в Ozon открыты вакансии в разных подразделениях, также проводится набор на новые логистические объекты, добавили в компании.
В Минтруде оценили сообщения о массовых сокращениях
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: