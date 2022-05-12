"AliExpress Россия" сокращает сотрудников "неактуальных" отделов – СМИ

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Сокращения в отделах, отвечавших за собственные закупки, начались в российско-китайском маркетплейсе "AliExpress Россия", сообщает газета "Ведомости".

Сокращения начались месяц назад, в настоящее время уволены порядка 40% сотрудников. Решение компании связано с наложенными на Россию западными санкциями.

В самой организации информацию комментировать отказались, однако о переменах рассказали лишившиеся работы сотрудники.

Оптимизация проектов, в рамках которой сокращались работники, произошла и в Ozon.

По словам коммерческого директора hh.ru Андрея Пантелеева, число вакансий в сфере e-commerce уменьшилось на 19% в марте – апреле.

Ранее в Ozon сообщили, что в компании существуют отдельные случаи оптимизации проектов. Так, компания заявляла о закрытии "Ozon услуг" и реферальной программы, при этом часть команды может перейти в другие подразделения, часть – покинуть компанию.

При этом в Ozon открыты вакансии в разных подразделениях, также проводится набор на новые логистические объекты, добавили в компании.

