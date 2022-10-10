Банк "Открытие" подвергся кибератаке

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Банк "Открытие" сообщил, что его дистанционные сервисы подверглись кибератаке, в результате чего их работа замедлилась. Об этом кредитная организация сообщила в своем телеграм-канале.

"Сегодня мы зафиксировали кибератаку, из-за которой наши сервисы дистанционного обслуживания могут работать медленнее, чем обычно", – говорится в публикации.

Специалисты в настоящее время работают над устранением проблемы.

Ранее глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров заявил о росте хакерских атак на российские банки. По его словам, пик кибератак на банковский сектор России пришелся на март, когда их число возросло в 20 раз относительно аналогичного периода прошлого года.

Затем произошло снижение на 40%, но начиная с 28 июля число атак опять стало расти.

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