"Москва сегодня": в столице построили 1 млн кв м жилья по программе реновации в 2021 году

В Москве построили миллион квадратных метров жилья по программе реновации в 2021 году. Об этом сообщил Сергей Собянин по время осмотра новостройки в Западном Дегунине.

"Каждый год этот объем будет увеличиваться. Когда заканчиваются стартовые площадки, сносятся пятиэтажки. На их месте разворачивается большой фронт работы. Самое сложное – выбрать стартовую площадку, так как кругом уже все застроено. Я представляю какое неудобство домам, которые не попали под программу реновации, ведь под их окнами стройка. Но это все проходит, в дальнейшем будет такой благоустроенный район", – сказал мэр.

Сейчас реновация только набирает обороты. Стартовые площадки застраиваются, а расселенные пятиэтажки начинают сносить. Всего же надо разобрать больше 5 тысяч домов.

В Москве ключи от новых квартир по программе реновации за 2021 год получили больше 21 тысячи человек. Уже переехали или в процессе жители 421 дома. В городе уже 169 готовых новостроек, а в проектировании и строительстве – 344 дома. Об этом – в программе "Москва сегодня".