"Москва сегодня": в столице построили 1 млн кв м жилья по программе реновации в 2021 году

19:20
В Москве построили миллион квадратных метров жилья по программе реновации в 2021 году. Об этом сообщил Сергей Собянин по время осмотра новостройки в Западном Дегунине.
"Каждый год этот объем будет увеличиваться. Когда заканчиваются стартовые площадки, сносятся пятиэтажки. На их месте разворачивается большой фронт работы. Самое сложное – выбрать стартовую площадку, так как кругом уже все застроено. Я представляю какое неудобство домам, которые не попали под программу реновации, ведь под их окнами стройка. Но это все проходит, в дальнейшем будет такой благоустроенный район", – сказал мэр.
Сейчас реновация только набирает обороты. Стартовые площадки застраиваются, а расселенные пятиэтажки начинают сносить. Всего же надо разобрать больше 5 тысяч домов.
В Москве ключи от новых квартир по программе реновации за 2021 год получили больше 21 тысячи человек. Уже переехали или в процессе жители 421 дома. В городе уже 169 готовых новостроек, а в проектировании и строительстве – 344 дома. Об этом – в программе "Москва сегодня".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: