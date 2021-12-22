Более 400 домов расселили в Москве по программе реновации

Несмотря на пандемию, в столице активно ведется строительство домов и вводятся тысячи квадратных метров жилья. В соответствии с графиком реализуется и программа реновации. В новые квартиры с начала программы переехали или готовятся переехать жители 401 дома.



Из хрущевки – в новостройку

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Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в 2017 году. Она предусматривает расселение 5 175 домов ветхого малоэтажного жилого фонда. В новые квартиры переедут около миллиона человек. Сегодня для реализации программы подобрано 534 стартовые площадки, на которых построят 8,5 миллиона квадратных метров жилья. Они находятся во всех административных округах Москвы и расположены максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.

В 2021 году столичные власти ввели в эксплуатацию 77 домов. Всего же с начала года для переселения передан 61 дом, в которые переехали или готовятся переехать 35 тысяч москвичей. Они получают квартиры с полной внутренней отделкой, выполненной с использованием качественных материалов в соответствии с установленными стандартами, а на прилегающей территории проводится комплексное благоустройство.

Всего с 2018 года в новые квартиры переехали или готовятся к этому жители 401 дома: более 47 тысяч человек уже отпраздновали новоселье, еще 14,7 тысячи получат новое жилье в ближайшее время. Ключи от новых квартир по программе реновации с начала этого года уже получили почти 8,5 тысячи семей – это практически 22 тысячи человек.

В 2021 году столичные власти утвердили 63 новые площадки, половина из которых располагается на месте сносимых зданий. Это позволит начать расселение порядка 40 тысяч москвичей.

В рамках программы в Москве построили уже 168 домов общей площадью 2,1 миллиона квадратных метров. В стадии проектирования и строительства находятся еще 300 домов общей площадью 5,4 миллиона квадратных метров. В общей сложности в рамках реновации в столице планируется построить 40,2 миллиона "квадратов" жилья, из которых 21,8 будут переданы под расселение старых домов. Остальные 18,4 миллиона квадратных метров рассчитаны под реализацию социальных программ, а также на продажу и докупку в качестве дополнительных площадей.

Улучшить жилищные условия путем приобретения дополнительных площадей со скидкой 10% могут участники программы, площадь жилья которых не превышает 100 квадратных метров. Воспользоваться правом докупки можно в первые два года с момента заключения договора.

Согласно плану, в 2020–2024 годах новое жилье получат 189 тысяч москвичей, в 2025–2028 – 368 тысяч. В завершающей стадии программы реновации планируется расселить еще 424 тысячи человек.

Посмотреть карту программы реновации можно на сайте.



Умный снос

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При демонтаже старых домов применяют технологию умного сноса, которая позволяет разобрать здание с минимальными неудобствами для жителей соседних домов. Среди ее основных принципов – максимальная переработка и повторное использование отходов, безопасность и экологичность. Также технология делает процесс сноса значительно более щадящим для окружающей среды.

На первом этапе в здании демонтируют отдельные элементы, отходы разделяют по группам (например фаянс и керамика, стекло, столярные изделия). Их вывозят для переработки, чтобы потом повторно использовать. Металлолом отдают на переплавку отдельно. После первого этапа остается только остов, который ломают экскаватором. Работы проводят так, чтобы мусор не попадал за пределы здания. Эта технология максимально защищает близлежащую территорию от падения обломков.

При умном сносе образуется меньше пыли – используют гидропушки, которые распыляют воду под большим давлением. Снизить уровень шума позволяет специальная защитная конструкция со стороны жилой застройки.

Благоустройство и соцобъекты

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Программа реновации предусматривает строительство нежилых объектов, в том числе социальных. В Москве в рамках реновации будет построено порядка 800 поликлиник, школ, детских садов, спортивных и культурных учреждений. По словам Сергея Собянина, такой подход к реализации программы позволит создать рабочие места и необходимую инфраструктуру в новых построенных кварталах.

Для обеспечения комфорта москвичей во дворах домов разбивают местные парки с цветниками, высаживают деревья и кустарники. Кроме того, у каждого дома создают зоны отдыха, детские и спортивные площадки и необходимую инфраструктуру.

Безбарьерная среда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В домах по программе реновации есть квартиры, предназначенные для маломобильных людей. В них более широкие коридоры, где может проехать кресло-коляска, специально оборудованные санузлы, устройство для связи с диспетчером и дверной глазок, расположенный на уровне глаз сидячего человека.

Маломобильные жители могут самостоятельно передвигаться не только внутри квартиры, но и за ее пределами. В каждом подъезде установлено не менее двух современных лифтов: один из них грузовой, второй – пассажирский. Панель управления лифтом снабжена шрифтом Брайля, звуковым оповещением и устройством связи с диспетчером. Сориентироваться на улице слабовидящим поможет тактильная плитка и яркие цвета облицовки зданий.

Входы в подъезд расположены на одном уровне с тротуаром или с небольшим перепадом. Там, где необходимо, установлены пандусы или специальные подъемники. Еще одно новшество – автоматические приводы открывания дверей. Чтобы войти или выйти из подъезда, достаточно просто нажать на кнопку. Дверь откроется на время, достаточное для проезда кресла-коляски.