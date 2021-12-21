Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Лианозове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Лианозово на Илимской улице сдали дом по программе реновации. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента строительства.

В данном районе это первая новостройка, которую построили по программе реновации. Дом имеет одну секцию и рассчитан на 131 квартиру.

С начала работы программы в столице сдано более 160 домов общей площадью 2,1 миллиона квадратных метров. Свыше 300 домов общей площадью 5,5 миллиона квадратных метров находятся в стадии проектирования и строительства.

Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации первую стартовую площадку в Алтуфьевском районе Москвы. Она расположится по адресу Алтуфьевское шоссе, владения 51 и 53. Строительство новых домов позволит расселить 2,7 тысячи жильцов 15 старых зданий района.

