"Москва сегодня": Северо-Восточная хорда готова на 82 процента

Северо-Восточная хорда готова на 82 процента. Построили уже семь из восьми участков магистрали в черте города. Это почти 100 километров.

Активные работы сейчас идут на двух участках – от Дмитровского до Ярославского шоссе и от Лухмановской улицы до Зенинского шоссе.

Уже сейчас по открытым участкам СВХ можно передвигаться быстрее. Это единственная магистраль в черте города, где разогнаться можно до 90 километров в час. Быстрее ездить разрешено только на МКАД. Об этом – в программе "Москва сегодня".