"Москва сегодня": в Морозовской больнице функционирует Центр детского инсульта

В Морозовской детской городской клинической больнице функционирует первый и пока единственный Центр детского инсульта.

Теперь есть преемственность между детским и взрослым стационаром, чтобы предотвратить повторный инсульт. Всех, кто попадает в больницу с таким диагнозом, продолжают наблюдать амбулаторно, а после 18 лет передают всю информацию во взрослую инсультную сеть.

При этом список болезней, которые стали диагностировать у детей, расширяется. Врачи говорят – дело не в том, что малыши стали более болезненными, а в том, что с каждым годом появляется все больше возможностей для точной диагностики.

Выявляют даже те заболевания, которые считались раньше исключительно взрослыми, потому что у людей старшего возраста их легче распознать. Однако сейчас врачи могут приступать к лечению уже в самом начале развития заболевания.

Морозовская больница – это единственное место в Москве, где проводят уникальные малотравматичные операции при различных формах нарушений ритма сердца у детей. Когда сердце, например, бьется слишком часто.

Сердечно-сосудистые хирурги-аритмологи больницы регулярно проводят такие сложные операции как, например, радиочастотная абляция. Это когда ткани сердца, которые вызывают аномальный сердечный ритм, разрушают специальным импульсом. Кроме того, врачи проводят операции по имплантации устройств для электрокардиостимуляции.

В 2019 году, когда кардиохирургическое отделение только открылось, провели всего 58 вмешательств. В 2020 году – уже в 2 раза больше – 122 операции, а в 2021 – только за первые полгода спасли уже 100 детей. Об этом – в программе "Москва сегодня".