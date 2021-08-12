"Москва сегодня": Собянин анонсировал запуск 10 новых станций столичного метро

Сергей Собянин в ходе осмотра станции БКЛ "Кунцевская" анонсировал запуск десяти новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.

"Москва готовится к одному из самых главных – больших пусков метрополитена. Почти 10 станций метро – это западный, юго-западный и южный участки метрополитена. Они должны все одновременно запуститься в этом году", – сказал Собянин.

Учитывая, что первые 12 станций уже работают, а 10 станций запустят до конца года, то в 2022 году останется открыть еще 9, чтобы замкнуть Большую кольцевую линию. Об этом – в программе "Москва сегодня".