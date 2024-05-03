Комитет ГД одобрил запрет участия в выборах кандидатам-иноагентам

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Думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил поправки, запрещающие участвовать в выборах всех уровней кандидатам со статусом иноагента, говорится в базе данных Госдумы.

Изначально закон был направлен на недопуск к участию тех, кто подал в избирательную комиссию документы с ошибками и опечатками. Теперь для регистрации на выборах в федеральные органы госвласти, органы власти субъектов РФ, публичной власти федеральной территории, а также в местное самоуправление кандидат обязан "прекратить статус иностранного агента".

Кроме того, комитет одобрил поправки, по которым иноагентам запретят быть доверенными лицами кандидатов.Также они не смогут быть уполномоченными представителями кандидатов, уточняется в документе.

В конце марта общественники движения "Зов Народа" обратились в ГД с просьбой разработать подобный законопроект в целях запрещения занимать госдолжности иностранным агентам.

Позднее законодательная инициатива была подготовлена фракцией "Справедливая Россия – За правду". Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не имеет позиции по данному поводу, так как не выдвигал законопроект.