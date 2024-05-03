03 мая, 13:40Политика
Песков перенаправил в Минтранс вопрос об обвинениях РФ в глушении сигнала GPS
Фото: 123RF/adiruch
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов об обвинениях страны в глушении сигнала GPS заявил, что Кремль не комментирует подобные заявления. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Информация очень техническая и специального назначения, лучше обращайтесь в наш Минтранс, здесь я не располагаю информацией на этот счет", – сказал Песков.
Ранее самолет Finnair не смог приземлиться в Тарту из-за проблем с работой GPS. После неудачной попытки борт вернулся в Финляндию. Позже страны Балтии обвинили Россию в глушении сигнала GPS.
До этого самолет, на борту которого находился министр обороны Великобритании Грант Шэппс, оказался без средств радиоэлектронной защиты из-за решения властей сэкономить. При этом СМИ сообщали, что спутниковые сигналы якобы заглушили российские средства РЭБ.