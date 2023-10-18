В ФРГ заметили, что у переданных ВСУ ATACMS нет GPS из-за российских систем РЭБ

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Америка поставила Киеву дальнобойные ракеты ATACMS без GPS, потому что российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно справляются с вооружением на основе данной системы. Об этом немецкий журналист Юлиан Репке написал в соцсети X.

Он уточнил, что подобная версия ракет является изначальной, старой, у нее классическое инерциальное наведение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил использование ВСУ американских ракет ATACMS. По его словам, они "себя показали". Зеленский поблагодарил США и заявил, что договоренности с американским главой Джо Байденом реализуются.

После этого Белый дом также подтвердил передачу Киеву ракет ATACMS с дальностью полета 165 километров. В Вашингтоне считают, что это значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для боеготовности США, уточнила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

Западные аналитики не верят в успех контрнаступления ВСУ после поставки нового вооружения