20 февраля, 20:35Политика
Суд Лондона будет следить за перемещениями экс-губернатора Севастополя по GPS
Фото: ТАСС/Андрей Епихин
Королевский суд Лондона будет следить за перемещениями отпущенного под залог экс-главы Севастополя Дмитрия Овсянникова по GPS. Об этом представители суда сообщили РИА Новости.
По словам представителей суда, Овсянникову нельзя будет покидать свой дом с 21:00 до 08:00. Кроме того, экс-губернатор Севастополя должен каждый день отмечаться в отделении полиции района Брикстон с 11:00 до 13:00.
Также исходя из условий освобождения под залог Овсянников отдал властям российский и британский паспорта, поэтому ему нельзя покидать страну и оформлять документы для выезда за границу, а еще приближаться к международным транспортным узлам.
В суде уточнили, что перед рассмотрением дела Овсянникова по существу, которое запланировано на 10 марта 2025 года, пройдет еще одно заседание – 10 марта 2024 года.
Ранее Овсянникова освободили под залог. В ходе слушания было сказано, что британская полиция задержала мужчину 22 января по подозрению в нарушении санкционного режима.
О задержании политика стало известно 1 февраля. По информации СМИ, он получал переводы на общую сумму в 65 тысяч фунтов стерлингов на счет, который открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне.
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