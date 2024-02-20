Суд Лондона будет следить за перемещениями экс-губернатора Севастополя по GPS

Фото: ТАСС/Андрей Епихин

Королевский суд Лондона будет следить за перемещениями отпущенного под залог экс-главы Севастополя Дмитрия Овсянникова по GPS. Об этом представители суда сообщили РИА Новости.

По словам представителей суда, Овсянникову нельзя будет покидать свой дом с 21:00 до 08:00. Кроме того, экс-губернатор Севастополя должен каждый день отмечаться в отделении полиции района Брикстон с 11:00 до 13:00.

Также исходя из условий освобождения под залог Овсянников отдал властям российский и британский паспорта, поэтому ему нельзя покидать страну и оформлять документы для выезда за границу, а еще приближаться к международным транспортным узлам.

В суде уточнили, что перед рассмотрением дела Овсянникова по существу, которое запланировано на 10 марта 2025 года, пройдет еще одно заседание – 10 марта 2024 года.

Ранее Овсянникова освободили под залог. В ходе слушания было сказано, что британская полиция задержала мужчину 22 января по подозрению в нарушении санкционного режима.

О задержании политика стало известно 1 февраля. По информации СМИ, он получал переводы на общую сумму в 65 тысяч фунтов стерлингов на счет, который открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне.



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