Экс-губернатора Севастополя Овсянникова освободили под залог

Фото: ТАСС/Андрей Епихин

Экс-губернатора Севастополя и бывшего заместителя главы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова освободили под залог. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судью Королевского суда лондонского района Сазерк, где состоялось предварительное заседание.

Судья Тони Баумгартнер согласился с предложенной датой начала рассмотрения дела Овсянникова по существу – 10 марта 2025 года, указано в сообщении. Следующее предварительное слушание пройдет 5 марта 2024 года. Также запланированы дополнительные процедурные слушания в марте, апреле, мае и июне.

В ходе слушания отметили, что британская полиция задержала мужчину 22 января по подозрению в нарушении санкционного режима. Судья продлил действие условий залога, которые предполагают, что обвиняемый сдает свой российский и британский паспорта, каждый день отмечается в полицейском участке района Брикстон, ему также запрещено приближаться к аэропортам, портам и вокзалам, откуда может покинуть страну.

Помимо этого, Овсянников не может выезжать за рубеж, оформлять необходимые для этого документы. Он должен носить электронный браслет и обязан не покидать свой дом с 21:00 до 05:00.

Информация о задержании политика появилась в СМИ 1 февраля. По данным журналистов, он получал переводы на общую сумму в 65 тысяч фунтов стерлингов на счет, который он открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, подчеркнул, что у Кремля нет информации о задержании Овсянникова.