Песков прокомментировал информацию о задержании экс-губернатора Севастополя в Лондоне

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У Кремля нет информации о задержании в Лондоне бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не располагаю подробной информацией на этот счет. Это не совсем вопрос Кремля", – подчеркнул он.

Накануне СМИ сообщили, что Овсянникова задержала британская полиция в его доме в Лондоне. По данным журналистов, его подозревают в преднамеренной попытке обхода санкций и отмывании денег.

В прессе уточнили, что Овсянников получал переводы на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов на счет, который он открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне. Полицейские также изъяли порядка 77,5 тысячи фунтов стерлингов наличными. Предварительное слушание по его делу назначено на 20 февраля в лондонском суде.

Ранее бывший глава отдела морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков получил шесть лет колонии за причастность к поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста от беспилотников и газопровода из Краснодара в Крым. Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд.

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