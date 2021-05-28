"Москва сегодня": Собянин поздравил школьников с победой на Всероссийской олимпиаде

19:15
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде. Учащиеся московских школ получили 1 346 наград, в том числе 266 дипломов победителей и 1 080 дипломов призеров. Для жителей столицы это настоящий рекорд.
По словам мэра, победителями и призерами стали ученики почти половины школ столицы из практически всех районов города. Такой результат наблюдается впервые и может свидетельствовать о качестве и доступности столичного образования.
Также Собянин напомнил о возможности для победителей Всероссийской олимпиады поступить в лучшие вузы, а также получить денежные призы. В этом году призовой фонд для победителей составил 500 тысяч рублей. Призеры олимпиады получили по 300 тысяч рублей, а просто участники заключительного этапа – по 100 тысяч рублей.
Мэр подчеркнул, что столичные власти стремятся делать все необходимое для того, чтобы Москва была центром широких возможностей для профессионального развития во всех сферах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: