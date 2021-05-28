"Москва сегодня": Собянин поздравил школьников с победой на Всероссийской олимпиаде

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде. Учащиеся московских школ получили 1 346 наград, в том числе 266 дипломов победителей и 1 080 дипломов призеров. Для жителей столицы это настоящий рекорд.

По словам мэра, победителями и призерами стали ученики почти половины школ столицы из практически всех районов города. Такой результат наблюдается впервые и может свидетельствовать о качестве и доступности столичного образования.

Также Собянин напомнил о возможности для победителей Всероссийской олимпиады поступить в лучшие вузы, а также получить денежные призы. В этом году призовой фонд для победителей составил 500 тысяч рублей. Призеры олимпиады получили по 300 тысяч рублей, а просто участники заключительного этапа – по 100 тысяч рублей.

Мэр подчеркнул, что столичные власти стремятся делать все необходимое для того, чтобы Москва была центром широких возможностей для профессионального развития во всех сферах.