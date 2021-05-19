"Москва сегодня": ЕГЭ в этом году пройдет с соблюдением антиковидных мер

Меньше двух недель остается до единого государственного экзамена (ЕГЭ). В связи с пандемией коронавируса внесли некоторые изменения.



Теперь выпускников 11-х классов поделят на две категории – планирующие поступать и не планирующие. Те, кто не собирается идти в вуз, от ЕГЭ освобождаются. Они сдадут русский и математику в другой форме, она называется ГВЭ. Этого достаточно, чтобы получить аттестат. А тем, кто все же решил поступать, придется сдавать экзамены, но уже по новым правилам, без математики, например.

В этом году выпускники 11-х классов сдают обязательно ЕГЭ по русскому и предметы по выбору, базовой математики не будет. Также не будет и привычных всем КИМов, но только на одном экзамене. Тест по информатике организуют в компьютерной форме без использования бумажных бланков.

Чтобы избежать заражения, во время экзамена в одной аудитории теперь будет не 16 учеников как обычно, а 8. Также организуют отдельные входы, накануне каждому на почту придет номер самого входа и время, в которое нужно подойти, чтобы не стоять в очереди. Кроме того, выходить из класса можно будет неограниченное число раз, но время отсутствия будут засекать.



Новинки в этом году приготовила система образования и для девятиклассников. ОГЭ для них остается только по русскому языку и математике. По выбору пишут только контрольную, но в облегченном формате – в своем классе своей школы. Об этом – в программе "Москва сегодня".