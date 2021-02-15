"Москва сегодня": еще 20 новых круглогодичных ярмарок откроют в столице в течение года

В 2021 году в столице будет открыто еще 20 новых круглогодичных ярмарок. Об этом заявил Сергей Собянин при осмотре новой круглогодичной ярмарки в Братееве.

Пока в городе работают 43 круглогодичные ярмарки, которые открыты ежедневно с 09:00 до 20:00 с перерывом на санитарное обслуживание по понедельникам.

Покупатели говорят, что средний чек на ярмарках составляет от 500 до 1000 рублей. А что касается сезонных продуктов, то 74 процента опрошенных считают, что самые качественные можно найти именно на рынках и ярмарках. При этом многие говорят о том, что цены еще и ниже, чем в магазинах. Об этом – в программе "Москва сегодня".