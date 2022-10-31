Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

16:00

Экономика

"Торги Москвы": 1,4 тыс предпринимателей получили поддержку в земельно-имущественной сфере

"Торги Москвы": 1,4 тыс предпринимателей получили поддержку в земельно-имущественной сфере

Новости часа: Путин заявил, что миротворческий контингент РФ выполняет миссию в Карабахе

Новости часа: Мишустин поручил нарастить производство для обеспечения потребностей армии

Действия Киева привели к срыву зерновой сделки – Песков

Новости часа: Песков заявил, что зерновая сделка вряд ли реализуема без РФ

Новости часа: Россия продолжит соблюдать договоренности после выхода из зерновой сделки

Терминалы для приема российских карт "Мир" установят за границей

Новости часа: завершение реставрации памятника Минину и Пожарскому на Красной площади

В российских магазинах появились смартфоны с ограниченным функционалом

Производитель шин Bridgestone объявил о планах продать российские активы

С начала года антикризисную поддержку Москвы в земельно-имущественной сфере получили почти 1 400 предпринимателей. Примерно половине из них город предоставил отсрочку по арендной плате за помещения.

Аналогичными преференциями воспользовались и более 100 арендаторов городской земли. Общая сумма поддержки от города в земельно-имущественной сфере на данный момент составляет почти 15 миллиардов рублей.

Об этом – в программе "Торги Москвы".

Читайте также
Программа: Торги Москвы
экономикагородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика