"Торги Москвы": 1,4 тыс предпринимателей получили поддержку в земельно-имущественной сфере

С начала года антикризисную поддержку Москвы в земельно-имущественной сфере получили почти 1 400 предпринимателей. Примерно половине из них город предоставил отсрочку по арендной плате за помещения.

Аналогичными преференциями воспользовались и более 100 арендаторов городской земли. Общая сумма поддержки от города в земельно-имущественной сфере на данный момент составляет почти 15 миллиардов рублей.

Об этом – в программе "Торги Москвы".