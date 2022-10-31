Песков рассказал о переходе Кремля на российскую систему для телефонных брифингов

Фото: kremlin.ru

В Кремле перешли на российскую систему для проведения телефонных брифингов для прессы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.

"Мы с вами завершили работу с системой иностранного производства, которая помогала нам совершать наши разговоры – конференц-колы. Теперь "Ростелеком" любезно предоставил нам свою отечественную разработку", – отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) запустило маркетплейс российского программного обеспечения (ПО). Так, на портале Russoft.ru собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО.

Правообладатели отечественных разработок, желающие разместить ПО на сайте, должны подать соответствующее заявление через госуслуги.

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