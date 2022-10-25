Россияне сообщили о проблемах с оформлением карт в Турции

У россиян возникли проблемы с оформлением банковских карт в Турции. Чем больше желающих, тем больше требований выдвигают в отделениях.

Например, где-то просят договор долгосрочной аренды, в других местах для оформления карты нужно быть резидентом. Условия меняются не только от банка к банку, но даже в офисах одной и той же компании они могут быть разными.

Удается ли в итоге оформить карты? И сколько стоят специализированные туры? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.