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Экономика

Россияне сообщили о проблемах с оформлением карт в Турции

Россияне сообщили о проблемах с оформлением карт в Турции

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У россиян возникли проблемы с оформлением банковских карт в Турции. Чем больше желающих, тем больше требований выдвигают в отделениях.

Например, где-то просят договор долгосрочной аренды, в других местах для оформления карты нужно быть резидентом. Условия меняются не только от банка к банку, но даже в офисах одной и той же компании они могут быть разными.

Удается ли в итоге оформить карты? И сколько стоят специализированные туры? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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