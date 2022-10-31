Правительство России продлит часть мер поддержки для бизнеса на 2023 год

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Правительство России намерено продлить действие некоторых мер поддержки для предпринимательской сферы на 2023 год. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Правительство продолжает активно поддерживать российский бизнес в период санкций со стороны недружественных стран. Ранее был принят целый ряд решений, которые вошли в план первоочередных действий", – цитирует Мишустина ТАСС.

Как сообщил российский премьер, подобные меры позволяют бизнесу адаптироваться к текущим условиям. Принятые решения оказали позитивный эффект на российскую сферу предпринимательства, что стало причиной для продления их действия на следующий год.

Благодаря действующим мерам акционерные общества и ООО могут избежать ликвидации предприятия, если стоимость активов станет ниже уставного капитала.

Кроме того, продолжится действие права арендодателей взимать плату с компаний, ушедших с российского рынка, но продолжающих занимать торговые площадки.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что поддержку города получили порядка 1,4 предпринимателей. Им была оказана помощь в имущественно-земельной сфере.

Меры поддержки для представителей бизнеса в Москве действуют с марта 2022 года. В их числе – отсрочки по имущественно-земельным платежам, а также послабления для арендаторов участков и нежилых помещений.

Сергей Собянин, в свою очередь, добавил, что антикризисную поддержку в Москве получили около 11 тысяч предприятий. Общий объем помощи оценивался в 50 миллиардов рублей.



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