"Торги Москвы": старинные усадьбы выставили на аукцион

Город выставляет на аукцион старинные усадьбы. Инвесторам придется отремонтировать здания, однако потом начнет работать льготная ставка.

В "Торгах Москвы" расскажут о столичной программе "Рубль за квадратный метр", по которой инвестор может получить льготную аренду в столице на 49 лет после восстановления аварийного исторического здания. Насколько довольны инвесторы, которые стали участниками программы "Рубль за квадрат"? И о чем надо помнить тем, кто только хочет стать участником этой программы?

Насколько выгодно это предложение? Сколько старинных особняков удалось спасти таким образом? Об этом – в программе "Торги Москвы".