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24 октября, 16:00

Экономика

"Торги Москвы": старинные усадьбы выставили на аукцион

"Торги Москвы": старинные усадьбы выставили на аукцион

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Город выставляет на аукцион старинные усадьбы. Инвесторам придется отремонтировать здания, однако потом начнет работать льготная ставка.

В "Торгах Москвы" расскажут о столичной программе "Рубль за квадратный метр", по которой инвестор может получить льготную аренду в столице на 49 лет после восстановления аварийного исторического здания. Насколько довольны инвесторы, которые стали участниками программы "Рубль за квадрат"? И о чем надо помнить тем, кто только хочет стать участником этой программы?

Насколько выгодно это предложение? Сколько старинных особняков удалось спасти таким образом? Об этом – в программе "Торги Москвы".

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Программа: Торги Москвы
экономикавидеоЕвгений Беляков
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