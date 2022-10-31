Эксперт опроверг информацию об уходе Huawei с российского рынка

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Китайская телекоммуникационная компания Huawei не покидает Россию, она поставляет свой товар на рынок через китайского дистрибьютора, сообщил РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Так эксперт прокомментировал информацию газеты "Известия" о том, что Huawei может окончательно покинуть Россию. Муртазин отметил, что компания поставляет товар на российский рынок так же, как Xiaomi или часть других китайских предприятий.

Он подчеркнул, что раньше они делали это напрямую, а сейчас работают через посредника.

"Это не говорит о том, что компания уходит. Более того, под новый год у них распродажи, скидки и прочее по целой номенклатуре товаров. На будущий год, насколько мне известно, планов тоже достаточно много, поэтому говорить о каком-либо уходе, наверное, нельзя", – заявил эксперт.

Газета "Известия" ранее писала, что Huawei прекратила прямые поставки смартфонов в РФ и может окончательно покинуть российский рынок. По словам одного из собеседников издания, китайский вендор уже не ввозит в страну телевизоры, планшеты, ноутбуки и другую технику.

В публикации отмечалось, что на возможный уход Huawei из России указывает и то, что на "Циане" недавно появилось объявление о сдаче в аренду московского офиса китайской компании.

В начале июня Huawei объявила о закрытии торговых точек в РФ и остановке экспорта. Позднее появилась информация о возобновлении поставок. В августе китайская компания заявила о закрытии своего российского интернет-магазина.

В РФ начали закрывать павильоны Huawei

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