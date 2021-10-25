"Торги Москвы": с 28 октября по 7 ноября городские торги проводиться не будут

В период с 28 октября по 7 ноября городские торги, в том числе электронные, проводиться не будут. Кроме этого, в период нерабочих дней будет приостановлена процедура заключения договоров.
Также сообщается, что Москва сэкономила более 120 млрд рублей на городских закупках. Этому, в частности, способствовал рост конкуренции между поставщиками. На данный момент их число достигло 240 тысяч, что на 15% больше, чем в прошлом году.
С начала 2021 года город выделил 17 земельных участков общей площадью более 12 гектаров для строительства различных объектов в Коммунарке. В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов застройщики получают землю в аренду на срок не более шести лет, причем без проведения торгов.
Представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые москвичи могут арендовать у города еще 108 нежилых помещений. Их общая площадь около 7 тысяч квадратов. Начальная льготная ставка составляет 1000 рублей за квадрат в год для подвалов и 4750 рублей для помещений на первых этажах и выше.
Об этом – в программе "Торги Москвы".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: