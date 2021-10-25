"Торги Москвы": с 28 октября по 7 ноября городские торги проводиться не будут

В период с 28 октября по 7 ноября городские торги, в том числе электронные, проводиться не будут. Кроме этого, в период нерабочих дней будет приостановлена процедура заключения договоров.

Также сообщается, что Москва сэкономила более 120 млрд рублей на городских закупках. Этому, в частности, способствовал рост конкуренции между поставщиками. На данный момент их число достигло 240 тысяч, что на 15% больше, чем в прошлом году.

С начала 2021 года город выделил 17 земельных участков общей площадью более 12 гектаров для строительства различных объектов в Коммунарке. В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов застройщики получают землю в аренду на срок не более шести лет, причем без проведения торгов.

Представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые москвичи могут арендовать у города еще 108 нежилых помещений. Их общая площадь около 7 тысяч квадратов. Начальная льготная ставка составляет 1000 рублей за квадрат в год для подвалов и 4750 рублей для помещений на первых этажах и выше.

Об этом – в программе "Торги Москвы".