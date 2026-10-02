"Спецреп": куплю опыт

В Москве появились специалисты, которые за деньги помогают начинающим соискателям создавать вымышленный опыт работы и готовят их к собеседованиям по этой легенде. С таким опытом кандидаты претендуют на вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей.

Как опыт превратился в предмет торговли? Как меняется работа специалистов по подбору персонала и удается ли соискателям удержаться на должности после трудоустройства?

Об этом – в программе "Специальный репортаж".