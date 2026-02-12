Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 14:55

Общество

"Специальный репортаж": рожаю как хочу

"Специальный репортаж": рожаю как хочу

Высота снежного покрова в Москве достигла 58 сантиметров

"Деньги 24": Госдума увеличила лимит сверхурочной работы

Прощание с адвокатом Генрихом Падвой началось в Москве

Температура поднимется до плюс 2 градусов в Москве 14 февраля

"Качество жизни": нутрициолог рассказала о продуктах для выработки гормонов

До трети месячной нормы снега выпадет в Москве до утра 13 февраля

До начала весны осталось 16 дней

Москвичка стала звездой интернета после видео с неподдающейся дверью

"Утро": атмосферное давление составит 730 мм ртутного столба в Москве 12 февраля

Роды становятся формой самовыражения, поводом для контента и способом заработка. Вместо стандартной палаты женщины выбирают джакузи, домашний интерьер и команду из личного врача, акушерки и фотографа.

Как изменился подход к рождению детей? Почему некоторые женщины в эпоху продвинутой медицины делают шаг в прошлое и хотят рожать дома? Где проходит граница между комфортом для мамы и риском для ребенка?

Подробнее – в программе "Специальный репортаж".

Читайте также
Программа: Специальный репортаж
обществовидео

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика