"Специальный репортаж": рожаю как хочу

Роды становятся формой самовыражения, поводом для контента и способом заработка. Вместо стандартной палаты женщины выбирают джакузи, домашний интерьер и команду из личного врача, акушерки и фотографа.

Как изменился подход к рождению детей? Почему некоторые женщины в эпоху продвинутой медицины делают шаг в прошлое и хотят рожать дома? Где проходит граница между комфортом для мамы и риском для ребенка?

Подробнее – в программе "Специальный репортаж".