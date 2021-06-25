"Специальный репортаж": "дотянуть до шестидесяти"

На прививку от коронавируса теперь нужно записываться за несколько дней. У пунктов вакцинации выстраиваются очереди. Количество желающих пройти процедуру увеличилось в несколько раз после того, как власти анонсировали жесткие ограничения.

Так, до середины июля нужно привить 60% работников сферы обслуживания, а вход ресторан теперь будет открыт только для людей, получивших вакцину.

Специальный корреспондент Павел Зорин узнал, можно ли будет попасть в COVID-free-кафе без прививки, и сколько стоит поддельный сертификат о вакцинации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24. Об этом – в программе "Специальный репортаж".