Первый день Московской недели моды прошел в Манеже с участием 350 дизайнеров

В Манеже близится к завершению первый день Московской недели моды, в которой принимают участие более 350 дизайнеров из России и других стран. Среди зрителей был певец Филипп Киркоров. Он был одет в наряд Яниса Лиди.

Один из гостей пришел в наряде полностью российского производства, а другой выбрал максимально агрессивный стиль, который "гармонизирует его миловидную внешность".

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