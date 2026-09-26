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26 сентября, 21:30

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Первый день Московской недели моды прошел в Манеже с участием 350 дизайнеров

Первый день Московской недели моды прошел в Манеже с участием 350 дизайнеров

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В Манеже близится к завершению первый день Московской недели моды, в которой принимают участие более 350 дизайнеров из России и других стран. Среди зрителей был певец Филипп Киркоров. Он был одет в наряд Яниса Лиди.

Один из гостей пришел в наряде полностью российского производства, а другой выбрал максимально агрессивный стиль, который "гармонизирует его миловидную внешность".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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