22 сентября, 07:30Мэр Москвы
Собянин: развитие Москвы помогает укреплению экономического потенциала страны
В 2026 году Москва переведет в бюджет страны более 6 триллионов рублей. Об этом Сергей Собянин рассказал во время финансового форума в Манеже.
Как подчеркнул мэр, это подтверждает тот факт, что столица серьезно развивает экономический потенциал всей России. Сейчас город обеспечивает около четверти российского ВВП, в течение года столица оказала помощь примерно 60 регионам.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.