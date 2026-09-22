Собянин: развитие Москвы помогает укреплению экономического потенциала страны

В 2026 году Москва переведет в бюджет страны более 6 триллионов рублей. Об этом Сергей Собянин рассказал во время финансового форума в Манеже.

Как подчеркнул мэр, это подтверждает тот факт, что столица серьезно развивает экономический потенциал всей России. Сейчас город обеспечивает около четверти российского ВВП, в течение года столица оказала помощь примерно 60 регионам.

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