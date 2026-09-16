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16 сентября, 08:30

Общество

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 747 мм ртутного столба 16 сентября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 747 мм ртутного столба 16 сентября

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"Утро": влажность воздуха 16 сентября в Москве составит 37%

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"Утро": 17 градусов ожидается в Москве 16 сентября

Атмосферное давление в Москве 16 сентября составит 747 миллиметров ртутного столба. Днем температура воздуха в городе достигнет 17 градусов.

Скорость ветра составит 2–3 метра в секунду. Относительная влажность воздуха зафиксируется на уровне 37%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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