16 сентября, 08:30Общество
"Утро": атмосферное давление в Москве составит 747 мм ртутного столба 16 сентября
Атмосферное давление в Москве 16 сентября составит 747 миллиметров ртутного столба. Днем температура воздуха в городе достигнет 17 градусов.
Скорость ветра составит 2–3 метра в секунду. Относительная влажность воздуха зафиксируется на уровне 37%.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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