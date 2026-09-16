"Утро": атмосферное давление в Москве составит 747 мм ртутного столба 16 сентября

Скорость ветра составит 2–3 метра в секунду. Относительная влажность воздуха зафиксируется на уровне 37%.

Атмосферное давление в Москве 16 сентября составит 747 миллиметров ртутного столба. Днем температура воздуха в городе достигнет 17 градусов.

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