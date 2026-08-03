"Утро": температура воздуха в Москве 3 августа составит 25 градусов

Температура воздуха в Москве 3 августа составит 25 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями.

Ветер будет дуть со скоростью 3–14 метров в секунду, а атмосферное давление зафиксируется на уровне 750 миллиметров ртутного столба. Влажность составит 42%.

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