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03 августа, 07:30

Общество

"Утро": температура воздуха в Москве 3 августа составит 25 градусов

"Утро": температура воздуха в Москве 3 августа составит 25 градусов

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Температура воздуха в Москве 3 августа составит 25 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями.

Ветер будет дуть со скоростью 3–14 метров в секунду, а атмосферное давление зафиксируется на уровне 750 миллиметров ртутного столба. Влажность составит 42%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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