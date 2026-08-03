Грозовой дождь и порывистый ветер ожидаются в Московском регионе утром 3 августа

Осадки с громом, молниями и порывистым ветром до 13 метров в секунду ожидаются в Московском регионе утром в понедельник, 3 августа. В связи с этим в области до 09:00 действует желтый уровень погодной опасности и штормовое предупреждение.

По прогнозу синоптиков, с этого дня температура воздуха начнет постепенно снижаться. Днем ожидается до 23–28 градусов, к выходным – 19–24 градуса.

В связи с этим метеорологи призывают москвичей завершать купальный сезон, поскольку к середине недели температура воды в водоемах понизится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.