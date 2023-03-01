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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

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Загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов. Серьезный затор образовался от Орехового бульвара до Сабуровской улицы. 45 минут потратят водители на преодоление четырехкилометрового участка пути.

Придется задержаться водителям и на Рязанском проспекте. Там также из-за дорожных работ в районе Нижегородской улицы осложнилось движение. От улицы Вострухина до улицы Новохохловской затор растянулся на пять километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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