"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 5 сентября

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В понедельник, 5 сентября, в столице ожидаются облачная погода и небольшой дождь. Температура днем установится на отметке 11 градусов тепла, а вечером – 8 градусов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.