"Утро": средняя влажность воздуха ожидается в столичном регионе

В пятницу, 8 июля, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 40%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 26 градусов тепла. Вечером температура составит 22 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.