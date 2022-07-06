"Утро": до 30 градусов ожидается в Москве 6 июля

В среду, 6 июля, в столичном регионе будет 28–30 градусов, вечером температура опустится до 24–26.

Местами в городе могут пройти кратковременные дожди, также возможна гроза. Ветер будет южный, 3–8 метров в секунду, при грозе – порывистый.

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