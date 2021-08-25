"Утро": трафик в столице оценивается в 2 балла

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 2 балла. Авария усложнила движение на внешней стороне МКАД. От Носовихинского шоссе до шоссе Энтузиастов скорость потока не превышает 40 километров в час.

Затруднения в движении отмечаются и на внешней стороне Третьего транспортного кольца. От Лефортовского тоннеля до проспекта Мира можно доехать за 15 минут.

Многокилометровый затор образовался также на Ярославском шоссе от улицы Холмогорская до проезда Серебрякова. Путь до центра города займет более 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.